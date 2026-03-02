Сибига поблагодарил Германию за помощь, которая помогла Украине пройти зиму

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о разговоре с немецким коллегой Иоганном Вадефулем, в котором они говорили о событиях на Ближнем Востоке и двусторонних вопросах.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Сибига отметил, что они с Вадефулем обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и выразили солидарность со странами региона, которые подверглись атакам со стороны Ирана.

Глава МИД Украины констатировал, что Украина прошла свою самую тяжелую зиму и выстояла, несмотря на все попытки России уничтожить украинскую энергосистему.

"Попытки России сломать нас с помощью темноты и холода потерпели поражение. Мы обязаны этой победой Германии, которая прошла российский зимний террор вместе с Украиной", – отметил Сибига.

Германия, как известно, возглавляет "коалицию ПВО" и является одним из ключевых доноров средств противовоздушной обороны для Украины.

Сибига рассказал Вадефулю о последних событиях на фронте, в частности о том, что Украина недавно начала освобождать больше своей территории, чем оккупирует Россия.

"Поблагодарил своего немецкого коллегу за подтверждение того, что Украина остается в центре внимания, несмотря на напряженные события на Ближнем Востоке. Мы очень ценим непоколебимую солидарность и всестороннюю поддержку Германии", – отметил Сибига.

Министр добавил, что они скоординировали двустороннюю повестку дня, а также обсудили следующие шаги на пути Украины к вступлению в ЕС.

Напомним, Вадефуль заявил, что Германия не будет участвовать в операции против Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский высказывал опасения, что затяжная война на Ближнем Востоке может негативно повлиять на поставки Украине американского оружия через инициативу PURL – в том числе жизненно важных ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot.