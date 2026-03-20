У ЄС вітають обіцянку Зеленського полагодити нафтогін "Дружба" за шість тижнів

Європейський Союз підтримує зобов’язання України відремонтувати зруйнований російською ракетою нафтопровід "Дружба" протягом шести тижнів.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта на фінальній прес-конференції після саміту лідерів ЄС вночі 20 березня.

Кошта привітав публічне зобов’язання Зеленського полагодити нафтопровід "Дружба".

"Ми вітаємо зусилля та зобов'язання України відновити нафтопровід "Дружба", зруйнований Росією, і ми вітаємо публічне зобов'язання Президента Зеленського відновити цей нафтопровід "Дружба" протягом наступних шести тижнів", – заявив Кошта. Він нагадав, що Європейська комісія "запропонувала Україні технічну та фінансову підтримку, щоб забезпечити відновлення нафтопроводу "Дружба"".

"Але ми маємо зважити на те, що висунення умови, яку не можуть забезпечити ні Європейський Союз, ні держави-члени, не є дією з добрими намірами, оскільки лише Росія готова вирішувати, чи намагатися знову зруйнувати нафтопровід "Дружба", чи не руйнувати його знову", – підкреслив президент Євроради.

Він повідомив, що Росія вже 23 рази атакувала нафтопровід "Дружба".

"У двадцять третій раз Україна знову, ще раз, відновить цей нафтопровід "Дружба"", – наголосив Антоніу Кошта.

Як повідомляла "Європейська правда", Україна прийняла пропозицію ЄС щодо залучення фінансових ресурсів та експертної підтримки для відновлення поставок нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

Президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС пообіцяв їм відновити транзит через нафтопровід "Дружба" за приблизно півтора місяця.

Під час засідання Європейської ради 19 березня в Брюсселі лідери ЄС засудили дії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з блокування надання Україні позики ЄС в 90 млрд євро у 2026-27.

Орбан на полях Європейської ради заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.