В ЕС приветствуют обещание Зеленского починить нефтепровод "Дружба" за шесть недель

Европейский Союз поддерживает обязательство Украины отремонтировать разрушенный российской ракетой нефтепровод "Дружба" в течение шести недель.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявил президент Европейского совета Антониу Кошта на финальной пресс-конференции после саммита лидеров ЕС ночью 20 марта.



Кошта поприветствовал публичное обязательство Зеленского починить нефтепровод "Дружба".



"Мы приветствуем усилия и обязательства Украины восстановить нефтепровод "Дружба", разрушенный Россией, и мы приветствуем публичное обязательство Президента Зеленского восстановить этот нефтепровод "Дружба" в течение следующих шести недель", – заявил Кошта.



Он напомнил, что Европейская комиссия "предложила Украине техническую и финансовую поддержку, чтобы обеспечить восстановление нефтепровода "Дружба"".



"Но мы должны учесть то, что выдвижение условия, которое не могут обеспечить ни Европейский Союз, ни государства-члены, не является действием с добрыми намерениями, поскольку только Россия готова решать, пытаться ли снова разрушить нефтепровод "Дружба", или не разрушать его снова", – подчеркнул президент Евросовета.



Он сообщил, что Россия уже 23 раза атаковала нефтепровод "Дружба".



"В двадцать третий раз Украина снова, еще раз, восстановит этот нефтепровод "Дружба"", – подчеркнул Антониу Кошта.



Как сообщала "Европейская правда", Украина приняла предложение ЕС по привлечению финансовых ресурсов и экспертной поддержки для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод "Дружба".



Президент Украины Владимир Зеленский в письме к лидерам ЕС пообещал им возобновить транзит через нефтепровод "Дружба" примерно за полтора месяца.



Во время заседания Европейского совета 19 марта в Брюсселе лидеры ЕС осудили действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по блокированию предоставления Украине займа ЕС в 90 млрд евро в 2026–27.

Орбан на полях Европейского совета заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.