Адміністрація Трампа хоче покращення відносин між Литвою і Білоруссю

США прагнуть, щоб відносини між Білоруссю та Литвою покращилися, заявив після переговорів у Мінську американський спецпредставник Джон Коул.

Його заяву наводить білоруське державне агентство БЕЛТА, повідомляє "Європейська правда".

Представнику США було поставлено запитання щодо його зустрічі, що відбулася напередодні, з прем'єр-міністром Литви. На зустрічі литовська сторона особливо наголошувала на темі метеозондів, що виходять з Білорусі.

У Коула запитали, що він думає з приводу ситуації з метеозондами, які Литва називає гібридною загрозою для своєї безпеки.

Коул зазначив, що чує те, що говорить керівництво Литви та президенти інших країн, але США в цьому випадку виступають з певною місією.

"Працюючи з представниками Литви, ми бачимо свою мету. Ми виконуємо в цьому випадку гуманітарну місію. Ми хочемо, щоб відносини між Білоруссю та Литвою покращилися", – сказав Коул.

Нагадаємо, 19 березня, після зустрічі Коула з Лукашенком білоруський режим звільнив групу політичних в’язнів.

Коул під час візиту до Білорусі оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

Президент Литви Гітанас Науседа порадив Коулу бути обережним у спілкуванні з Лукашенком.










