Администрация Трампа стремится к улучшению отношений между Литвой и Беларусью

США стремятся к улучшению отношений между Беларусью и Литвой, заявил после переговоров в Минске американский спецпредставитель Джон Коул.

Его заявление приводит белорусское государственное агентство БЕЛТА, сообщает "Европейская правда".

Представителю США был задан вопрос о его встрече, состоявшейся накануне, с премьер-министром Литвы. На встрече литовская сторона особо акцентировала внимание на теме метеозондов, вылетающих из Беларуси.

У Коула спросили, что он думает по поводу ситуации с метеозондами, которые Литва называет гибридной угрозой для своей безопасности.

Коул отметил, что слышит то, что говорит руководство Литвы и президенты других стран, но США в данном случае выступают с определенной миссией.

"Работая с представителями Литвы, мы видим свою цель. Мы выполняем в данном случае гуманитарную миссию. Мы хотим, чтобы отношения между Беларусью и Литвой улучшились", – сказал Коул.

Напомним, 19 марта, после встречи Коула с Лукашенко белорусский режим освободил группу политических заключенных.

Коул во время визита в Беларусь объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.

Президент Литвы Гитанас Науседа посоветовал Коулу быть осторожным в общении с Лукашенко.