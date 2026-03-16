У невизнаному Придністров'ї кажуть про стабілізацію ситуації з газом

Влада невизнаного Придністров’я заявила про стабілізацію ситуації з постачанням газу до регіону.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

16 березня так званий міністр економіки невизнаного регіону Сергєй Оболоник заявив, що тепер енергетична ситуація "відносно стабільна" і Молдовська ДРЕС знову використовує для генерації газ.

За його словами, з 10 березня у школи Придністров’я повернули опалення.

"З огляду на очікуване похолодання та поточне постачання газу, після консультацій з фахівцями ухвалено рішення з середини цього тижня знову подати тепло у багатоквартирні будинки. Можливо, ненадовго, але на достатній час, щоб прогріти охололі приміщення", – йдеться в оголошенні на порталі лідера невизнаного регіону.

З 4 березня у Придністров’ї діяв режим жорсткої економії – у домівках вимкнули опалення і гарячу воду, промислові підприємства зупинилися. У владі пояснили це ситуацією на Близькому Сході. Проте анонімне джерело NewsMaker у Кишиневі каже, що причиною була затримка розрахунку за газ.

Перед тим з 18 грудня тривав надзвичайний стан в економіці через дефіцит газу. Проблеми спостерігалися і раніше з кінця зими 2025 року, відколи регіон отримує газ за російські кошти за новою заплутаною схемою.

У лютому через дефіцит газу призупиняли роботу великі підприємства, а ДРЕС переходила на вугілля.

У Кишиневі пропонували підтримку Придністров’ю на тлі енергетичної кризи, але зазначили, що для цього Тирасполь має прийняти пропозицію про реінтеграцію.