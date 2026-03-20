В непризнанном Приднестровье вновь ввели чрезвычайное положение в экономике из-за дефицита газа

В непризнанном Приднестровье вновь вводят чрезвычайное положение в экономике в связи с очередным сокращением поставок природного газа.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом вечером 19 марта заявили в Telegram местного "парламента".

Лидер непризнанного региона Вадим Красносельский передал на рассмотрение "депутатов" Приднестровья проект указа о возобновлении чрезвычайного положения в экономике "из-за тяжелого экономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванного существенным сокращением поставок природного газа".

Вопрос рассмотрят 20 марта.

До этого Приднестровье с декабря также жило в режиме чрезвычайного положения в экономике. Оно было отменено лишь несколько дней назад, тогда де-факто власти региона анонсировали восстановление теплоснабжения и подачи горячей воды бытовым потребителям.

Проблемы с поставками газа в Приднестровье "волнами" продолжаются с конца зимы 2025 года, с тех пор как регион получает газ за российские средства по запутанной схеме. Газ закупается на европейском рынке, до границы с Молдовой его поставляет венгерская MET Gas and Energy Marketing AG, далее от границы до Приднестровья – Moldovagaz. Оплачивает поставки компания, зарегистрированная в Дубае, за счет средств российского спецкредита.

В Кишиневе предлагали поддержку Приднестровью на фоне энергетического кризиса, но отметили, что для этого Тирасполь должен принять предложение о реинтеграции.

