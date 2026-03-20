Тихановська закликала білорусів відзначати День волі з прапорами Білорусі та України

Лідерка білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська закликала білорусів у День волі, який відзначають 25 березня, виходити на вулиці із прапорами Білорусі та України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Тихановська заявила у своєму Telegram-каналі у п’ятницю.

Тихановська звернулась до білорусів, які проживають за кордоном, долучитися до заходів, присвячених Дню волі. Це неофіційне національне свято, присвячене річниці виникнення першої національної білоруської держави.

"Так, сьогодні ми розкидані по всьому світу, але ми не зреклися своїх мрій і цілей. Білорусь живе в нас, де б ми не були. І якщо у вашому місті місцева діаспора планує захід чи акцію, будь ласка, приєднуйтесь. Приносьте прапори – білоруські та українські – та інші символи, але також не забувайте дотримуватися правил безпеки", – сказала Тихановська.

Вона додала, що буде присутня на марші з нагоди свята, який пройде у Варшаві 28 березня.

Нагадаємо, в лютому Тихановська остаточно перебралась з Вільнюса до Варшави.

До цього Тихановська та президент Володимир Зеленський провели першу офіційну зустріч у Вільнюсі.