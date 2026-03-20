Німеччина спростила експорт озброєння до України та країн Перської затоки

Уряд Німеччини спростив експорт певного обладнання протиповітряної та морської оборони до країн Перської затоки та України, забезпечивши прискорення процесу постачання зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Handelsblatt з посиланням на заяву міністерки економіки Німеччини Катеріни Райхе.

Міністерка економіки оголосила, що уряд Німеччини видав нову генеральну експортну ліцензію (AGG), яка діятиме протягом шести місяців. Вона забезпечить швидку доставку озброєння до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Кувейту, Бахрейну, Оману та України.

"Невибіркові атаки Ірану на країни Перської затоки призвели до нагальної потреби в озброєнні, зокрема для протиповітряної оборони. Водночас потреба України у військовій підтримці, особливо для протиповітряної оборони, залишається незмінною", – пояснила Райхе.

Нове положення дозволяє експортерам зброї здійснювати поставки без подання окремої заявки до Федерального відомства з економічних питань та експортного контролю (BAFA).

Дозвіл поширюється на обладнання для повітряної та морської оборони, включаючи засоби для розмінування. Постанова залишатиметься чинною до 15 вересня 2026 року та включає вимоги до реєстрації та щомісячної звітності для компаній.

Минулого тижня стало відомо, що зусиллями міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса Україна має "найближчими тижнями" отримати понад 30 ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння тим, що через війну на Близькому Сході дефіцит ракет до систем ППО Patriot є неминучим.

Також писали, що Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Лондоні 17 березня обговорив залучення нових країн до ініціативи із закупівлі ракет США для України та збільшення актуальних внесків.