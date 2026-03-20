Германия упростила экспорт вооружения в Украину и страны Персидского залива

Правительство Германии упростило экспорт определенного оборудования противовоздушной и морской обороны в страны Персидского залива и Украину, обеспечив ускорение процесса поставки оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Handelsblatt со ссылкой на заявление министра экономики Германии Катерины Райхе.

Министр экономики объявила, что правительство Германии выдало новую генеральную экспортную лицензию (AGG), которая будет действовать в течение шести месяцев. Она обеспечит быструю доставку вооружения в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман и Украину.

"Неизбирательные атаки Ирана на страны Персидского залива привели к неотложной потребности в вооружении, в частности для противовоздушной обороны. В то же время потребность Украины в военной поддержке, особенно для противовоздушной обороны, остается неизменной", – пояснила Райхе.

Новое положение позволяет экспортерам оружия осуществлять поставки без подачи отдельной заявки в Федеральное ведомство по экономическим вопросам и экспортному контролю (BAFA).

Разрешение распространяется на оборудование для воздушной и морской обороны, включая средства для разминирования. Постановление будет оставаться в силе до 15 сентября 2026 года и включает требования к регистрации и ежемесячной отчетности для компаний.

На прошлой неделе стало известно, что усилиями министра обороны Германии Бориса Писториуса Украина должна "в ближайшие недели" получить более 30 ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что из-за войны на Ближнем Востоке дефицит ракет к системам ПВО Patriot является неизбежным.

Также писали, что Зеленский на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Лондоне 17 марта обсудил привлечение новых стран к инициативе по закупке ракет США для Украины и увеличение актуальных взносов.