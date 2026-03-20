Туск сумнівається, що ЄС зможе розблокувати позику Україні до виборів в Угорщині

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує тему України у виборчій кампанії, а тому до виборів 12 квітня навряд чи вдасться розблокувати європейську допомогу для Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", після засідання Євроради у Брюсселі у п’ятницю вранці заявив глава польського уряду Дональд Туск, його цитує "Укрінформ".

Як зазначив Туск, європейським лідерам не вдалося переконати Орбана, і він й надалі, "використовуючи певні процедурні чи формальні хитрощі", налаштований блокувати допомогу для України.

За його словами, це – погана ситуація з польської та європейської перспективи, оскільки "йдеться, насамперед, про шанс зупинити Росію та її агресію в Україні".

Польський прем’єр зауважив, що у Брюсселі шукатимуть якісь інші способи вирішення проблеми, але це буде непросто, оскільки питання фінансової допомоги для України потребує одностайності серед країн ЄС.

Він також наголосив, що у цьому питанні В ЄС немає жодного плану "Б".

"Політична інтуїція мені підказує, що до 12 квітня (вибори в Угорщині. – Ред.) ми не зможемо запустити цю фінансову допомогу, цю позику для України", – констатував Туск.

Натомість президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила після засідання Європейської ради, що ЄС надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро в 2026-28 роках, незважаючи на блокування з боку Угорщини.

Французький президент Емманюель Макрон заявляє, що "план Б" щодо позики на 90 млрд євро для України не потрібний.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях Європейської ради в Брюсселі заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.