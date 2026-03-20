Туск сомневается, что ЕС сможет разблокировать заем Украине до выборов в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует тему Украины в избирательной кампании, а потому до выборов 12 апреля вряд ли удастся разблокировать европейскую помощь для Киева.

Об этом, как пишет "Европейская правда", после заседания Евросовета в Брюсселе в пятницу утром заявил глава польского правительства Дональд Туск, его цитирует "Укринформ".

Как отметил Туск, европейским лидерам не удалось убедить Орбана, и он и в дальнейшем, "используя определенные процедурные или формальные уловки", настроен блокировать помощь для Украины.

По его словам, это – плохая ситуация с польской и европейской перспективы, поскольку "речь идет, прежде всего, о шансе остановить Россию и ее агрессию в Украине".

Польский премьер отметил, что в Брюсселе будут искать какие-то другие способы решения проблемы, но это будет непросто, поскольку вопрос финансовой помощи для Украины требует единодушия среди стран ЕС.

Он также отметил, что в этом вопросе у ЕС нет никакого "плана Б".

"Политическая интуиция мне подсказывает, что до 12 апреля (выборы в Венгрии. – Ред.) мы не сможем запустить эту финансовую помощь, этот заем для Украины", – констатировал Туск.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после заседания Европейского совета, что ЕС предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро в 2026-28 годах, несмотря на блокирование со стороны Венгрии.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявляет, что "план Б" по займу на 90 млрд евро для Украины не нужен.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях Европейского совета в Брюсселе заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.