Угорські правозахисники занепокоєні участю експерекладачки Путіна в місії ОБСЄ на виборах

Угорський Гельсінський комітет (УГК) висловив стурбованість тим, що в місії ОБСЄ, яка має спостерігати за проведенням парламентських виборів в Угорщині, братиме участь колишня перекладачка правителя РФ Владіміра Путіна Дар’я Боярська.

Угорський Гельсінський комітет цього місяця направив листа керівництву ОБСЄ, закликаючи усунути Дар'ю Боярську зі складу місії спостерігачів за виборами.

"УГК звернувся з проханням звільнити колишню перекладачку Путіна від обов'язків, пов'язаних з виборами в Угорщині, щоб забезпечити атмосферу довіри та конфіденційності", – йдеться у листі.

Як зазначається на сайті ОБСЄ, Боярська, старша радниця Парламентської асамблеї ОБСЄ, допомагатиме з підготовкою та прийматиме офіційні візити посадовців ПА ОБСЄ, а також підтримуватиме місії зі спостереження за виборами.

Співголова Угорського Гельсінського комітету Марта Пардаві заявила Reuters, що отримала лист від генерального секретаря ПА ОБСЄ Роберто Монтелли, в якому він висловлює довіру Боярській.

Дар’я Боярська була співробітницею Міністерства закордонних справ Росії та виконувала роль перекладачки Путіна, супроводжуючи його на двосторонніх зустрічах з іноземними лідерами. У 2022 році Польща внесла Боярську до свого санкційного списку, заборонивши їй в'їзд до країни.

Нагадаємо, за даними журналістів-розслідувачів, Росія направила в Угорщину групу політтехнологів, які діють в російському посольстві в Будапешті, для проведення дезінформаційної кампанії на користь прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр публічно закликав Росію не втручатись у вибори та заявив, що підготовлену російськими політтехнологами кампанію почнуть запускати ближчими днями.