Венгерские правозащитники обеспокоены участием экс-переводчицы Путина в миссии ОБСЕ на выборах

Венгерский Хельсинский комитет выразил обеспокоенность тем, что в миссии ОБСЕ, которая должна наблюдать за проведением парламентских выборов в Венгрии, будет участвовать бывшая переводчица правителя РФ Владимира Путина Дарья Боярская.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Венгерский Хельсинский комитет в этом месяце направил письмо руководству ОБСЕ, призывая отстранить Дарью Боярскую из состава миссии наблюдателей за выборами.

"Хельсинский комитет обратился с просьбой освободить бывшую переводчицу Путина от обязанностей, связанных с выборами в Венгрии, чтобы обеспечить атмосферу доверия и конфиденциальности", – говорится в письме.

Как отмечается на сайте ОБСЕ, Боярская, старший советник Парламентской ассамблеи ОБСЕ, будет помогать с подготовкой и принимать официальные визиты должностных лиц ПА ОБСЕ, а также поддерживать миссии по наблюдению за выборами.

Сопредседатель Венгерского Хельсинкского комитета Марта Пардави заявила Reuters, что получила письмо от генерального секретаря ПА ОБСЕ Роберто Монтеллы, в котором он выражает доверие Боярской.

Дарья Боярская была сотрудницей Министерства иностранных дел России и выполняла роль переводчицы Путина, сопровождая его на двусторонних встречах с иностранными лидерами. В 2022 году Польша внесла Боярскую в свой санкционный список, запретив ей въезд в страну.

Напомним, по данным журналистов-расследователей, Россия направила в Венгрию группу политтехнологов, действующих в российском посольстве в Будапеште, для проведения дезинформационной кампании в пользу премьер-министра Виктора Орбана.

Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр публично призвал Россию не вмешиваться в выборы и заявил, что подготовленную российскими политтехнологами кампанию начнут запускать в ближайшие дни.