Зеленський: США звернулися до України за допомогою у двох напрямках на Близькому Сході

Американська сторона адресувала Україні запит про експертну підтримку військових США щодо двох напрямків у регіоні Близького Сходу, також Україна опрацьовує запити від європейських партнерів.

Про це повідомив у соцмережі Х президент Володимир Зеленський, отримавши доповідь від секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками зустрічей і перемовин на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

За словами президента, українські команди вже працюють із п'ятьма державами щодо протидії "Шахедам". З боку українців були надані експертні оцінки, триває допомога з побудови системи захисту.

"Є додаткові запити від інших держав. Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових. Опрацьовуємо запити і європейських партнерів, чиї сили базуються в цьому регіоні", – розповів глава держави.

Нагадаємо, 13 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога України для того, щоб збивати іранські дрони на Близькому Сході.

Коментуючи висловлювання Трампа, президент Зеленський зазначив, що "риторика – це риторика", і "головне, щоб ми знали, що ми робимо".