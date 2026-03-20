Зеленский: США обратились к Украине за помощью по двум направлениям на Ближнем Востоке

Американская сторона адресовала Украине запрос об экспертной поддержке военных США по двум направлениям в регионе Ближнего Востока, также Украина прорабатывает запросы от европейских партнеров.

Об этом сообщил в соцсети Х президент Владимир Зеленский, получив доклад от секретаря СНБО Рустема Умерова по итогам встреч и переговоров на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

По словам президента, украинские команды уже работают с пятью государствами по противодействию "Шахедам". Со стороны украинцев были предоставлены экспертные оценки, продолжается помощь по построению системы защиты.

"Есть дополнительные запросы от других государств. Также по двум направлениям в регионе есть запросы от американской стороны об экспертной поддержке для их военных. Прорабатываем запросы и европейских партнеров, чьи силы базируются в этом регионе", – рассказал глава государства.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам не нужна помощь Украины для того, чтобы сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке.

Комментируя высказывания Трампа, президент Зеленский отметил, что "риторика – это риторика", и "главное, чтобы мы знали, что мы делаем".