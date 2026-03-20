Франция задержала еще один танкер "теневого флота" РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании в Средиземном море судна Deyna, который принадлежит к "теневому флоту" танкеров России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в сети X.

Это уже второй танкер российского "теневого флота", задержанный французскими военными.

По данным морской префектуры Франции, танкер шел под флагом Мозамбика и направлялся из российского Мурманска.

Операцию по задержанию провели на основании статьи 110 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. Судно подозревается в использовании фальшивого флага.

Отмечается, что операцию провели совместно с Великобританией. Сейчас военные сопровождают танкер на место стоянки, где его ждут дополнительные проверки.

Президент Франции в своем сообщении подчеркнул, что это является свидетельством того, что война в Иране не отвлекает внимание Парижа от поддержки Украины.

Nous gardons le cap.



La Marine française a arraisonné ce matin en Méditerranée un nouveau bateau de la flotte fantôme, le Deyna.



La guerre en Iran ne détournera pas la France du soutien à l’Ukraine où la guerre d’agression de la Russie se poursuit.… pic.twitter.com/ZylRHZ8zHw – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2026

"Эти корабли, которые обходят международные санкции и нарушают морское право, являются военными спекулянтами. Они стремятся накопить прибыль и финансировать военные усилия России. Мы этого не допустим", – написал Макрон.

Напомним, 22 января Франция при поддержке Британии задержала танкер Grinch на прошлой неделе у берегов Испании – после проверки документов, которые подтвердили подозрения относительно фальшивого флага судна.

Танкер принадлежит к "теневому флоту" России и находится под санкциями ЕС и Великобритании.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон сказал ему о планах отпустить танкер из-за требований законодательства.

Напомним, Зеленский считает уместным модернизировать европейское законодательство, чтобы можно было не только задерживать, но и конфисковывать танкеры, которые перевозят российскую нефть.

СМИ сообщали, что страны Европы обсуждают возможность захвата танкеров "теневого флота" России.