Франция задержала еще один танкер "теневого флота" РФ
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании в Средиземном море судна Deyna, который принадлежит к "теневому флоту" танкеров России.
Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в сети X.
Это уже второй танкер российского "теневого флота", задержанный французскими военными.
По данным морской префектуры Франции, танкер шел под флагом Мозамбика и направлялся из российского Мурманска.
Операцию по задержанию провели на основании статьи 110 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. Судно подозревается в использовании фальшивого флага.
Отмечается, что операцию провели совместно с Великобританией. Сейчас военные сопровождают танкер на место стоянки, где его ждут дополнительные проверки.
Президент Франции в своем сообщении подчеркнул, что это является свидетельством того, что война в Иране не отвлекает внимание Парижа от поддержки Украины.
Nous gardons le cap.– Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2026
La Marine française a arraisonné ce matin en Méditerranée un nouveau bateau de la flotte fantôme, le Deyna.
La guerre en Iran ne détournera pas la France du soutien à l’Ukraine où la guerre d’agression de la Russie se poursuit.… pic.twitter.com/ZylRHZ8zHw
"Эти корабли, которые обходят международные санкции и нарушают морское право, являются военными спекулянтами. Они стремятся накопить прибыль и финансировать военные усилия России. Мы этого не допустим", – написал Макрон.
Напомним, 22 января Франция при поддержке Британии задержала танкер Grinch на прошлой неделе у берегов Испании – после проверки документов, которые подтвердили подозрения относительно фальшивого флага судна.
Танкер принадлежит к "теневому флоту" России и находится под санкциями ЕС и Великобритании.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон сказал ему о планах отпустить танкер из-за требований законодательства.
Напомним, Зеленский считает уместным модернизировать европейское законодательство, чтобы можно было не только задерживать, но и конфисковывать танкеры, которые перевозят российскую нефть.
СМИ сообщали, что страны Европы обсуждают возможность захвата танкеров "теневого флота" России.