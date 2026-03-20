Лише 7% американців підтримують наземну операцію США в Ірані

Переконлива більшість американців вважає, що президент США Дональд Трамп накаже провести військову наземну операцію в Ірані, однак мало хто підтримує цей крок.

Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos, проведення якого завершилося у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Близько 65% американців вважають, що президент США Дональд Трамп віддасть наказ про введення військ в Іран для проведення наземних операцій, проте лише 7% підтримують цю ідею.

Триденне опитування показало, що загальний рейтинг Трампа серед громадськості залишився практично незмінним на рівні 40%. Це на 1 процентний пункт вище, ніж опитування Reuters/Ipsos показало відразу після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого.

Опитування, в якому взяли участь 1545 дорослих американців з усієї країни, має похибку близько 3 процентних пунктів.

З моменту, як майже три тижні тому США та Ізраїль атакували Іран, а Іран у відповідь завдав ударів, на Близькому Сході загинуло понад 2 тисячі осіб. Серед загиблих – 13 американських військовослужбовців.

У четвер Трамп, відповідаючи на запитання журналіста про свої плани, заявив, що "нікуди не відправляє війська", додавши: "Якби я це робив, я б вам про це точно не сказав".

За даними ЗМІ, Пентагон прискорює перекидання на близький Схід ще кількох тисяч військових.

Також медіа повідомляли, що в адміністрації Трампа обговорюють варіанти відправки наземних військ в Іран.





