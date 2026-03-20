СМИ: у Трампа взвешивают захват ключевого для Ирана острова для разблокировки Ормузского пролива

В администрации Дональда Трампа взвешивают идею оккупации или блокады важного для Ирана острова Харг в Персидском заливе, чтобы заставить Тегеран разблокировать Ормузский пролив.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Четверо анонимных собеседников говорят, что в администрации Трампа обсуждают планы оккупации или морской блокады иранского острова Харг в попытке заставить Иран разблокировать Ормузский пролив и остановить дальнейший рост глобальных цен на энергоресурсы.

Мощности на острове Харг обеспечивают 90% нефтяного экспорта Ирана.

В случае подобной операции американские силы оказались бы в более опасной зоне, поэтому ее допускают только после того, когда США еще больше "вынесут" силы и средства, которые Иран имеет в районе Ормузского пролива.

"Нам надо где-то месяц, чтобы больше ослабить иранцев ударами, захватить остров, и тогда взять их за горло и использовать это аргументом в переговорах", – сказал один из собеседников.

Взятие под контроль Харга также потребует большего количества американских военных. Известно, что в регион уже перебрасывают дополнительные три подразделения морпехов. По словам одного собеседника, Белый дом и Пентагон рассматривают отправку еще большего количества военных.

"Он (Трамп) хочет открыть Ормузский пролив. Если для того ему надо захватить остров Харг – то это произойдет. Если он решит прибегнуть к вторжению на побережье – это будет. Но решение еще не принято", – комментирует неназванный чиновник администрации.

"У нас при каждом президенте где-то были "сапоги на земле" в различных конфликтах, в том числе при Трампе. Я знаю, что у медиа есть фиксация на этом, я понимаю политический аспект, но президент будет делать так, как правильно", – сказал еще один собеседник из администрации, тоже добавив, что решение пока не принято.

В прошлую пятницу американцы уже нанесли массированные удары по десяткам военных целей на Харге.

Трамп в своих комментариях в четверг говорил о Харге как "малом острове, который абсолютно не защищен", и что США "разнесли там все, кроме трубопроводов".

По данным последних опросов, лишь 7% американцев поддерживают наземную операцию США в Иране.

Иран, как известно, в последние дни нанес удары по нефтегазовым объектам соседей в Персидском заливе в отместку за удар Израиля по своему ключевому месторождению. Эти события стали толчком к новому росту цен на нефть.

До того экспорт нефти из стран Персидского залива практически остановился из-за опасности прохода танкеров через Ормузский пролив. По этому маршруту проходило до 20% мирового экспорта нефти.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Париж изучает возможности разблокирования Ормузского пролива через действия на уровне ООН.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия может присоединиться к миссии в Ормузском проливе, если на это будет международный мандат, и если вопрос будет скоординирован с государствами Персидского залива.

Трамп уже некоторое время активно критикует европейские государства за нежелание активно вмешаться на стороне США, в частности для разблокирования Ормузского пролива.