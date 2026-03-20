Зеленский рассказал, чего ожидает от визита украинской делегации в США

Президент Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита украинской делегации в США в вопросе "мирных переговоров".

Об этом он сказал во время онлайн общения со СМИ, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что в субботу, 21 марта, в США пройдет двусторонняя встреча Украина-США. По его словам, будут подниматься все вопросы, в частности подготовка к трехсторонней будущей встрече.

"Мы хотим четких дат, ну, хотя бы примерно. Все понимаем, что ситуация на Ближнем Востоке влияет на перенос этой даты. Уже не первый раз переносится трехсторонняя встреча. Хочется большей конкретики по этому поводу", – подчеркнул он.

Также украинский президент акцентировал на необходимости продолжения тесного диалога с американской стороной из-за санкций, которые США временно сняли с РФ.

"Все это риски для нас, все это увеличение денег для России, увеличение их возможностей потом на фронте. Это опасно. И я считаю, что эта встреча с этой точки зрения также важна", – отметил Зеленский.

Также, по его словам, будет идти работа над двусторонними документами для будущего окончания войны, для будущих гарантий безопасности и для восстановления Украины.

"Вся эта работа, она продолжается, и некоторые детали наша группа будет выяснять", – добавил Зеленский.

На прошлой неделе Зеленский заявлял, что Украина готова к новому раунду переговоров по завершению войны, однако место встречи и время до сих пор не согласованы из-за различных позиций США и России.

Зеленский также настаивает на необходимости встречи с президентом США Дональдом Трампом, поскольку "есть некоторые вопросы, которые не стоят на месте".

В то же время СМИ сообщили, что Трамп теряет интерес к переговорам по мирному урегулированию развязанной РФ войны против Украины, поскольку теперь он сосредотачивается на Иране.