Зеленський назвав країни, з якими Україна розпочала спільне виробництво дронів 

Президент України Володимир Зеленський назвав країни, з якими розпочато спільне виробництво української зброї, передусім дронів.

Про це, як пише "Європейська правда", український президент повідомив у спілкуванні з журналістами.

На запитання журналістів про прогрес у відкритті десяти експортних центрів в Європі, Зеленський нагадав про спільне виробництво українських зразків озброєння з низкою країн.

"Ми рухаємось достатньо швидко, ми вже виробляємо разом з Німеччиною дрони, з Британією дрони, з Данією, з Нідерландами. Ми починаємо цю роботу з Норвегією", – відповів президент.

Зеленський заявив про відповідні домовленості зі Швецією та Францією.

"Останнім разом ми проговорили вже чіткі терміни з Емманюелем (Макроном. – Ред.). До кінця року у нас буде копродукція", – сказав він.

Україна також підписала документи про наміри спільного виробництва зброї з Румунією та Іспанією під час візитів Зеленського до цих країн у березні.

Нагадаємо, 18 березня президент України Володимир Зеленський заявив про підписання серії угод про співпрацю між українськими та іспанськими компаніями оборонно-промислового комплексу.

Перед візитом до Іспанії Зеленський відвідав Лондон, де він із главою британського уряду Кіром Стармером підписав Декларацію про поглиблення співробітництва у сфері безпеки та оборонної промисловості, яка передбачає спільне виробництво дронів.