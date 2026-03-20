Зеленський назвав країни, з якими Україна розпочала спільне виробництво дронів
Президент України Володимир Зеленський назвав країни, з якими розпочато спільне виробництво української зброї, передусім дронів.
Про це, як пише "Європейська правда", український президент повідомив у спілкуванні з журналістами.
На запитання журналістів про прогрес у відкритті десяти експортних центрів в Європі, Зеленський нагадав про спільне виробництво українських зразків озброєння з низкою країн.
"Ми рухаємось достатньо швидко, ми вже виробляємо разом з Німеччиною дрони, з Британією дрони, з Данією, з Нідерландами. Ми починаємо цю роботу з Норвегією", – відповів президент.
Зеленський заявив про відповідні домовленості зі Швецією та Францією.
"Останнім разом ми проговорили вже чіткі терміни з Емманюелем (Макроном. – Ред.). До кінця року у нас буде копродукція", – сказав він.
Україна також підписала документи про наміри спільного виробництва зброї з Румунією та Іспанією під час візитів Зеленського до цих країн у березні.
Нагадаємо, 18 березня президент України Володимир Зеленський заявив про підписання серії угод про співпрацю між українськими та іспанськими компаніями оборонно-промислового комплексу.
Перед візитом до Іспанії Зеленський відвідав Лондон, де він із главою британського уряду Кіром Стармером підписав Декларацію про поглиблення співробітництва у сфері безпеки та оборонної промисловості, яка передбачає спільне виробництво дронів.