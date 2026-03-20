Трамп назвал НАТО "трусами" из-за войны в Иране

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал НАТО, назвав союзников "трусами" из-за того, что они не присоединяются к военной операции США по разблокированию Ормузского пролива.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда".

Американский президент выразил возмущение странами НАТО, которые не хотят вмешиваться в войну против Ирана, но при этом жалуются на рост мировых цен на нефть.

Трамп также назвал Альянс "бумажным тигром", что означает, что он только выглядит мощным, а на самом деле – слабый и уязвимый.

"Без США НАТО – ЭТО БУМАЖНЫЙ ТИГР! Они не захотели присоединиться к борьбе, чтобы остановить Иран, который стремится получить ядерное оружие. Теперь, когда эта борьба ВЫИГРАНА в военном плане, причём для них это не несёт почти никакой опасности, они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помогать в открытии Ормузского пролива – это простой военный манёвр, который и является единственной причиной высоких цен на нефть", – написал Трамп.

Он назвал потенциальную операцию в Ормузском проливе "легкой" и с "незначительным риском". Глава Белого дома также заявил, что США запомнят этот шаг со стороны союзников.

На днях Трамп набросился с критикой на европейских союзников по НАТО за нежелание активно вмешаться в войну против Ирана на стороне США, в частности для восстановления свободного прохода через Ормузский пролив. Одновременно он утверждает, что Штаты "не нуждаются в помощи" в этой задаче.

19 марта Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Япония заявили о "готовности внести свой вклад" в усилия для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив.

