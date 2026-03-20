В ЄС оприлюднили звіт про причини масштабного блекауту в Іспанії

Європейський орган, що об’єднує європейських операторів систем передачі електроенергії, Entso-E, у п’ятницю опублікував підсумковий звіт щодо причин масштабного блекауту в Іспанії і Португалії, який стався у квітні минулого року.

Даміан Кортінас, голова Entso-E, описав те, що сталося далі, як "найбільше відключення електроенергії в Європі за останні 20 років".

Це була перша в своєму роді подія, спричинена тим, що робоча напруга в мережі значно перевищила цільове значення 400 кіловольт – зазвичай відключення електроенергії викликані падінням напруги.

Слідчі Entso-E не виявили "єдиної причини" збою в мережі, натомість нарахували аж 17 факторів, які, на їхню думку, зіграли роль у відключенні.

Але загалом їхній остаточний звіт малює картину погано керованої системи передачі, яку один технічний експерт, який не побажав називати своє ім’я, описав як "руйнівну" для іспанського оператора високовольтної мережі Red Eléctrica.

Кортінас описав сукупність цих подій як "ідеальний шторм". Група незалежних експертів зазначила, що серед причин були: неправильно запрограмовані масиви відновлюваних джерел енергії, застарілі налаштування систем управління, несподіване відключення дахових сонячних панелей, а також той факт, що Іспанія є єдиною країною ЄС з настільки м’яким регулюванням діапазонів напруги.

Ключовим фактором стрибка напруги стала "реактивна потужність", яка використовується для стабілізації високовольтних ліній змінного струму шляхом перетікання туди-сюди за потреби. Однак у цьому випадку Red Eléctrica не змогла зберегти контроль, і стрибки напруги спричинили ланцюгову реакцію відключень електростанцій, зокрема газових та гідроелектростанцій.

Але, як припускає Entso-E, об’єднуючою темою, що стоїть за "ідеальним штормом", були проблеми з управлінням у країні.

Традиційні електростанції, які в Іспанії здебільшого працюють на газі, зазвичай відіграють ключову роль в управлінні реактивною потужністю – але багато з них на момент збою виробили менше ніж 75% від заявленого обсягу.

З 21 рекомендації експертів для Європи щодо запобігання майбутнім відключенням високої напруги 19 адресовані безпосередньо операторам енергомереж – зокрема, їхній ролі у забезпеченні того, щоб виробники електроенергії допомагали контролювати напругу в системі.

ENTSO-E також виявила, що дахові сонячні панелі – звичне явище в країні, яка є однією з найактивніших прихильниць відновлюваної енергії в Європі – сприяли швидкому колапсу енергосистеми. Невеликі панелі, які забезпечують значну частку електроенергії в Іспанії близько полудня, вимкнулися на самих початкових етапах відключення. Усунення цієї вразливості може вимагати потенційно дорогого модернізування.

Нагадаємо, масштабне відключення електроенергії 28 квітня 2025 року зачепило Піренейський півострів і завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.

