В ЕС обнародовали отчет о причинах масштабного блэкаута в Испании

Европейский орган, объединяющий европейских операторов систем передачи электроэнергии, Entso-E, в пятницу опубликовал итоговый отчет о причинах масштабного блэкаута в Испании и Португалии, произошедшего в апреле прошлого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Дамиан Кортинас, глава Entso-E, охарактеризовал произошедшее как "крупнейшее отключение электроэнергии в Европе за последние 20 лет".

Это было первое в своем роде событие, вызванное тем, что рабочее напряжение в сети значительно превысило целевое значение 400 киловольт – обычно отключения электроэнергии вызваны падением напряжения.

Следователи Entso-E не обнаружили "единственной причины" сбоя в сети, зато насчитали целых 17 факторов, которые, по их мнению, сыграли роль в отключении.

Но в целом их окончательный отчет рисует картину плохо управляемой системы передачи, которую один технический эксперт, пожелавший остаться неназванным, охарактеризовал как "разрушительную" для испанского оператора высоковольтной сети Red Eléctrica.

Кортинас описал совокупность этих событий как "идеальный шторм". Группа независимых экспертов отметила, что среди причин были: неправильно запрограммированные массивы возобновляемых источников энергии, устаревшие настройки систем управления, неожиданное отключение крышных солнечных панелей, а также тот факт, что Испания является единственной страной ЕС с настолько мягким регулированием диапазонов напряжения.

Ключевым фактором скачка напряжения стала "реактивная мощность", которая используется для стабилизации высоковольтных линий переменного тока путем перетекания туда-сюда по мере необходимости. Однако в данном случае Red Eléctrica не смогла сохранить контроль, и скачки напряжения вызвали цепную реакцию отключений электростанций, в частности газовых и гидроэлектростанций.

Но, как предполагает Entso-E, объединяющей темой, стоящей за "идеальным штормом", были проблемы с управлением в стране.

Традиционные электростанции, которые в Испании в основном работают на газе, обычно играют ключевую роль в управлении реактивной мощностью – но многие из них на момент сбоя произвели менее 75% от заявленного объема.

Из 21 рекомендации экспертов для Европы по предотвращению будущих отключений высокого напряжения 19 адресованы непосредственно операторам энергосетей – в частности, их роли в обеспечении того, чтобы производители электроэнергии помогали контролировать напряжение в системе.

ENTSO-E также обнаружила, что крышные солнечные панели – обычное явление в стране, которая является одной из самых активных сторонниц возобновляемой энергии в Европе – способствовали быстрому коллапсу энергосистемы. Небольшие панели, которые обеспечивают значительную долю электроэнергии в Испании около полудня, отключились на самых начальных этапах отключения. Устранение этой уязвимости может потребовать потенциально дорогостоящей модернизации.

Напомним, масштабное отключение электроэнергии 28 апреля 2025 года затронуло Пиренейский полуостров и нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.

