Сийярто подтвердил, что в Венгрии ожидают визита Венса перед выборами

В венгерском правительстве подтвердили, что ожидают визита вице-президента США Джей Ди Венса, который должен состояться перед запланированными на 12 апреля парламентскими выборами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, которого цитирует Bloomberg.

Венс прибудет в Венгрию в "начале апреля", сообщил Сийярто в подкасте Otpont.

Конкретную дату визита американского вице-президента в Венгрию Сийярто не уточнил.

Ранее о планах Венса посетить Венгрию сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как известно, парламентские выборы в Венгрии должны состояться 12 апреля. Новые опросы общественного мнения перед парламентскими выборами в Венгрии демонстрируют рост поддержки партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес", однако оппозиционная "Тиса" продолжает лидировать с отрывом в 14 процентных пунктов.

В феврале президент США Дональд Трамп выразил публичную поддержку Орбану перед парламентскими выборами.