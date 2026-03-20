Британія попередила Іран про неприпустимість ударів по своїх базах

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер під час телефонної розмови попередила свого іранського колегу Аббаса Арагчі про неприпустимість ударів по британських військових базах.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Британії, пише "Європейська правда".

Це сталося після того, як іранське МЗС оприлюднило подробиці розмови, зокрема застереження Арагчі про те, що надання США дозволу на використання британських баз є "участю в агресії".

Відтак під час розмови Купер засудила "безрозсудні атаки Ірану", зокрема удари по "критичній енергетичній інфраструктурі".

Вона також закликала до "негайного відновлення свободи судноплавства" в Ормузькій протоці, а також наголосила, що оборонні операції Британії є "відповіддю на іранську агресію" проти країн Перської затоки.

Варто нагадати, що Британія посилила свою військову присутність біля берегів Кіпру після того, як 2 березня Міністерство оборони країни підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на острові зазнала двох атак іранських дронів.

ЗМІ писали, що Британія направила військових офіцерів до США, де вони долучаться до розробки плану з розблокування Ормузької протоки, рух через яку зупинився внаслідок війни в Ірані.

Також нещодавно Британія заявила, що працює над наданням додаткової підтримки своїм партнерам у Перській затоці, які зазнають атак з боку Ірану, та оголосила про плани придбати додаткові ракети для захисту регіону.