Великобритания предупредила Иран о недопустимости ударов по своим базам

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер во время телефонного разговора предупредила своего иранского коллегу Аббаса Арагчи о недопустимости ударов по британским военным базам.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Великобритании, пишет "Европейская правда".

Это произошло после того, как иранский МИД обнародовал подробности разговора, в частности предостережение Арагчи о том, что предоставление США разрешения на использование британских баз является "участием в агрессии".

В ходе разговора Купер осудила "безрассудные атаки Ирана", в частности удары по "критической энергетической инфраструктуре".

Она также призвала к "немедленному восстановлению свободы судоходства" в Ормузском проливе, а также подчеркнула, что оборонительные операции Великобритании являются "ответом на иранскую агрессию" против стран Персидского залива.

Стоит напомнить, что Великобритания усилила свое военное присутствие у берегов Кипра после того, как 2 марта Министерство обороны страны подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на острове подверглась двум атакам иранских дронов.

СМИ писали, что Великобритания направила военных офицеров в США, где они присоединятся к разработке плана по разблокированию Ормузского пролива, движение через который остановилось в результате войны в Иране.

Также недавно Великобритания заявила, что работает над оказанием дополнительной поддержки своим партнерам в Персидском заливе, подвергающимся атакам со стороны Ирана, и объявила о планах приобрести дополнительные ракеты для защиты региона.