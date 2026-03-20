Нідерланди вирішили посилити заходи безпеки для критиків іранського режиму

Нідерландська влада посилює заходи безпеки щодо критиків іранського режиму після того, як на початку цього тижня було поранено чоловіка.

Про це заявив у п’ятницю, 20 березня, міністр юстиції та безпеки Девід ван Веел, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Як зазначається, 36-річний чоловік іранського походження у четвер, 19 березня, потрапив до лікарні з важкими пораненнями після того, як на нього напали на вулиці. Нападник досі перебуває на волі.

"З огляду на його іранське походження та напруженість у світі, я доручив провести оцінку того, чи має це значення для безпеки інших іранських дисидентів у Нідерландах. І там, де це було необхідно, ми вжили додаткових заходів", – заявив ван Веел.

Втім, Ван Веел визнав: поки що невідомо, чи чоловік став мішенню саме через своє іранське походження.

"Але той факт, що він іранець і висловлювався проти режиму, слід сприймати серйозно", – додав міністр.

Як зазначається, чоловік ділився критикою режиму в Тегерані з десятками тисяч підписників в Instagram та Telegram і нещодавно висловив свою підтримку американо-ізраїльським ударам по Ірану.

