Нидерланды решили усилить меры безопасности в отношении критиков иранского режима

Власти Нидерландов усиливают меры безопасности в отношении критиков иранского режима после того, как в начале этой недели был ранен мужчина.

Об этом заявил в пятницу, 20 марта, министр юстиции и безопасности Дэвид ван Веел, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, 36-летний мужчина иранского происхождения в четверг, 19 марта, попал в больницу с тяжелыми ранениями после того, как на него напали на улице. Нападавший до сих пор находится на свободе.

"Учитывая его иранское происхождение и напряженность в мире, я поручил провести оценку того, имеет ли это значение для безопасности других иранских диссидентов в Нидерландах. И там, где это было необходимо, мы приняли дополнительные меры", – заявил ван Веел.

Впрочем, Ван Веел признал: пока неизвестно, стал ли мужчина мишенью именно из-за своего иранского происхождения.

"Но тот факт, что он иранец и высказывался против режима, следует воспринимать серьезно", – добавил министр.

Как отмечается, мужчина делился критикой режима в Тегеране с десятками тысяч подписчиков в Instagram и Telegram и недавно выразил свою поддержку американо-израильским ударам по Ирану.

Напомним, в Нидерландах подозревают причастность Ирана к поджогу дверей синагоги в Роттердаме. В бельгийском городе расследуют взрыв в синагоге.

В Амстердаме на выходных произошел взрыв возле еврейской школы.