Німеччина вживає заходів для криміналізації порнографічних дипфейків

Міністерка юстиції Німеччини Стефані Хубіг заявила, що уряд готує новий закон, який криміналізує порнографічні дипфейки, прискорюючи зусилля з протидії цифровому насильству щодо жінок.

Цей крок став наслідком скарги актриси Коллієн Фернандес, яка виступила проти порнографічних дипфейків і подала позов проти свого колишнього чоловіка, звинувативши його у крадіжці особистих даних та сексуальному цифровому насильстві.

Речник міністерства юстиції Ейке Хоземанн заявив, що проєкт закону "практично готовий" і буде представлений "дуже скоро". За його словами, проєкт має на меті усунути прогалини в чинному законодавстві.

Створення та поширення такого контенту має бути чітко караним, заявила міністерка, попередивши злочинців, що вони повинні очікувати на виявлення та притягнення до відповідальності.

Політики різних партій підтримали посилення захисту, тоді як правозахисні групи попереджають, що німецька правова система ще не готова боротися з цією формою насильства.

Німецька рада жінок заявила, що справа Фернандес свідчить про нагальну потребу в реформах, аргументуючи це тим, що правова система ще не готова до боротьби з цією формою насильства.

Як відомо, нещодавно Grok, вбудований чат-бот на базі штучного інтелекту в соціальній мережі X мільярдера Ілона Маска, став предметом розслідування через "пікантний режим", який дозволяє користувачам створювати зображення сексуального характеру.

Міністерка технологій Великої Британії Ліз Кендалл закликала X терміново розв’язати проблему поширення інтимних дипфейк-зображень.

А міністр з питань культури та засобів масової інформації Німеччини Вольфрам Ваймер заявив, що Єврокомісія повинна вжити юридичних заходів, щоб зупинити "індустріалізацію сексуальних домагань", яка відбувається на соціальній платформі X.