Германия принимает меры по криминализации порнографических дипфейков

Министр юстиции Германии Стефани Хубиг заявила, что правительство готовит новый закон, который криминализирует порнографические дипфейки, ускоряя усилия по противодействию цифровому насилию в отношении женщин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Этот шаг стал следствием жалобы актрисы Коллиен Фернандес, которая выступила против порнографических дипфейков и подала иск против своего бывшего мужа, обвинив его в краже личных данных и сексуальном цифровом насилии.

Пресс-секретарь министерства юстиции Эйке Хоземанн заявил, что проект закона "практически готов" и будет представлен "очень скоро". По его словам, проект направлен на устранение пробелов в действующем законодательстве.

Создание и распространение такого контента должно строго наказываться, заявила министр, предупредив преступников, что им следует ожидать выявления и привлечения к ответственности.

Политики разных партий поддержали усиление защиты, в то время как правозащитные группы предупреждают, что немецкая правовая система еще не готова бороться с этой формой насилия.

Немецкий совет женщин заявил, что дело Фернандес свидетельствует о насущной необходимости реформ, аргументируя это тем, что правовая система еще не готова к борьбе с этой формой насилия.

Как известно, недавно Grok, встроенный чат-бот на базе искусственного интеллекта в социальной сети X миллиардера Илона Маска, стал предметом расследования из-за "пикантного режима", который позволяет пользователям создавать изображения сексуального характера.

Министр технологий Великобритании Лиз Кендалл призвала X срочно решить проблему распространения интимных дипфейк-изображений.

А министр по вопросам культуры и средств массовой информации Германии Вольфрам Ваймер заявил, что Еврокомиссия должна принять юридические меры, чтобы остановить "индустриализацию сексуальных домогательств", которая происходит на социальной платформе X.