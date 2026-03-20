Тихановська під час візиту в Україну планує відкрити Місію демократичних сил Білорусі

Лідерка білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська планує відвідати Україну.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

Тихановська висловила сподівання на те, що зустріне національне свято білорусі День Волі, який відзначають 25 березня, в Україні.

"Зараз чекаємо від української сторони підтвердження щодо дат, ведемо переговори і про змістовну частину. Тут багато питань – і логістика, і безпека. І, звісно, я хочу приїхати не з порожніми руками – а привезти допомогу для добровольців. Для мене дуже важливо підтримати Україну зараз, тому що від долі України залежить доля Білорусі", – зазначила вона.

На думку Тихановської, такий візит був би сильним сигналом для білорусів.

"Сигналом про те, що Україна – за вільну Білорусь, що Лукашенко – воєнний злочинець, що білоруси й українці – разом проти російського імперіалізму. Це справді важливо, оскільки білоруси дивляться на Україну з величезною надією і сприймають президента Зеленського як лідера не лише України, а й усього регіону", – впевнена вона.

За її словами, під час свого візиту вона відкриє представництво – Місію демократичних сил Білорусі в Україні.

"У нас уже є така місія в Брюсселі, є в Естонії, Чехії, Італії, зараз у Португалії відкриваємо", – сказала вона.

Окрім цього, лідерка білоруської демократичної опозиції розраховує вирішити низку практичних питань, зокрема щодо статусу білорусів в Україні.

"Це болюче для багатьох, дуже важливе питання. Йдеться і про тих білорусів, хто служив у Силах оборони України, закінчив службу; це і протерміновані паспорти білорусів, це і білоруські діти, народжені в Україні", – пояснила вона.

Також, за її словами, ведуться переговори щодо спільних проєктів, як білоруси можуть допомогти у відбудові України.

"У нас є пропозиція про координацію в інформаційній політиці, у боротьбі з російською пропагандою. Я дуже сподіваюся, що вийде зустрітися і з Верховною Радою, і з діаспорою, і з добровольцями, і з білорусами-волонтерами", – додала Тихановська.

Нещодавно Тихановська та президент Володимир Зеленський провели першу офіційну зустріч у Вільнюсі.

Також вона закликала білорусів у День волі, який відзначають 25 березня, виходити на вулиці із прапорами Білорусі та України.

