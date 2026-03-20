Тихановская во время визита в Украину планирует открыть Миссию демократических сил Беларуси

Лидер белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская планирует посетить Украину.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

Тихановская выразила надежду на то, что встретит национальный праздник Беларуси – День Свободы, который отмечается 25 марта, – в Украине.

"Сейчас ждем от украинской стороны подтверждения дат, ведем переговоры и о содержательной части. Здесь много вопросов – и логистика, и безопасность. И, конечно, я хочу приехать не с пустыми руками – а привезти помощь для добровольцев. Для меня очень важно поддержать Украину сейчас, потому что от судьбы Украины зависит судьба Беларуси", – отметила она.

По мнению Тихановской, такой визит был бы сильным сигналом для белорусов.

"Сигналом о том, что Украина – за свободную Беларусь, что Лукашенко – военный преступник, что белорусы и украинцы – вместе против российского империализма. Это действительно важно, поскольку белорусы смотрят на Украину с огромной надеждой и воспринимают президента Зеленского как лидера не только Украины, но и всего региона", – уверена она.

По ее словам, во время своего визита она откроет представительство – Миссию демократических сил Беларуси в Украине.

"У нас уже есть такая миссия в Брюсселе, есть в Эстонии, Чехии, Италии, сейчас открываем в Португалии", – сказала она.

Кроме того, лидер белорусской демократической оппозиции рассчитывает решить ряд практических вопросов, в частности касающихся статуса белорусов в Украине.

"Это болезненный для многих, очень важный вопрос. Речь идет и о тех белорусах, кто служил в Силах обороны Украины, закончил службу; это и просроченные паспорта белорусов, это и белорусские дети, рожденные в Украине", – пояснила она.

Также, по ее словам, ведутся переговоры о совместных проектах, как белорусы могут помочь в восстановлении Украины.

"У нас есть предложение о координации в информационной политике, в борьбе с российской пропагандой. Я очень надеюсь, что удастся встретиться и с Верховной Радой, и с диаспорой, и с добровольцами, и с белорусами-волонтерами", – добавила Тихановская.

Недавно Тихановская и президент Владимир Зеленский провели первую официальную встречу в Вильнюсе.

Также она призвала белорусов в День свободы, который отмечается 25 марта, выходить на улицы с флагами Беларуси и Украины.

Подробнее читайте в интервью: "Нам с Россией просто ничего не светит. Люди внутри Беларуси даже четче это чувствуют"