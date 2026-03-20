Тихановская рассказала, о чем она беседовала с Зеленским в Вильнюсе

Лидер белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская рассказала, о чем они беседовали во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Вильнюсе.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде"

"Тогда встреча длилась минут 20–25. Я выразила поддержку Украине, рассказала, как белорусы вкладываются в эту борьбу, и, конечно, поблагодарила президента и украинский народ за мужество", – поделилась она.

По ее словам, главный результат этой встречи в том, что когда она сказала, что хотела бы приехать в Украину – Зеленский согласился на это.

Также Тихановская выразила надежду на то, что встретит национальный праздник Беларуси День Свободы, который отмечают 25 марта, в Украине.

Напомним, недавно лидер белорусской оппозиции призвала белорусов в День свободы, который отмечается 25 марта, выходить на улицы с флагами Беларуси и Украины.

