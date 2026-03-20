В РФ кажуть, що не пропонували США угоду щодо Ірану і України
Новини — П'ятниця, 20 березня 2026, 19:51 —
Посланець кремлівського правителя Киріл Дмитрієв заперечив інформацію, що з’явилась у ЗМІ, про запропоновану РФ угоду США щодо Ірану і України.
Про це він написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".
Його коментар стосувався публікації Politico про те, що РФ нібито передала США пропозицію щодо припинення передачі Ірану розвідданих в обмін на скасування допомоги Україні.
У своєму дописі в Х Дмитрієв поширив матеріал Politico, підписавши його: "Фейк".
Раніше ЗМІ повідомили, що Росія розширила обмін розвідданими та військову співпрацю з Іраном на тлі конфлікту на Близькому Сході.
Перед тим президент США Дональд Трамп раніше відмовився відповідати на запитання журналістів щодо можливої допомоги Росії Ірану та назвав їх "дурними".
