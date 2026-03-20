В РФ заявляют, что не предлагали США соглашение по Ирану и Украине

Новости — Пятница, 20 марта 2026, 19:51 — Ирина Кутелева

Представитель кремлевского правительства Кирилл Дмитриев опроверг появившуюся в СМИ информацию о предложенном РФ соглашении с США по Ирану и Украине.

Об этом он написал в своем X, сообщает "Европейская правда".

Его комментарий касался публикации Politico о том, что РФ якобы передала США предложение о прекращении передачи Ирану разведданных в обмен на отмену помощи Украине.

В своем посте в X Дмитриев распространил материал Politico, подписав его: "Фейк".

Ранее СМИ сообщили, что Россия расширила обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

До этого президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов о возможной помощи России Ирану и назвал их "глупыми".

