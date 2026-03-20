Лидер белорусской оппозиции рассказала об угрозах, связанных со снятием санкций США

Лидер белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская считает снятие американских санкций с Беларуси опасной ситуацией.

Об этом она заявила в интервью "Европейской правде".

Как известно, 19 марта специальный представитель президента США Джон Коул во время визита в Беларусь объявил об отмене санкций в отношении нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения. После этого стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 250 политических заключенных.

"Конечно, мы понимаем, что Лукашенко освобождает людей не из гуманизма, а потому, что ему нужно признание и снятие санкций. Ситуация в экономике Беларуси тяжелая, и он хватается за Трампа как за соломинку. Но американская сторона видит этот процесс как гуманитарный, как освобождение людей. Лукашенко видит его совсем по-другому", – считает Тихановская.

По ее словам, для Лукашенко – это "торговля людьми".

"Снятие американских санкций – это опасная дорожка. Например, США сняли санкции с белорусских банков, которые ввели, чтобы Лукашенко не мог помогать Путину в войне", – сказала она.

Тихановская отметила, что сейчас пытается выяснить, как будет реализовано это снятие санкций.

"Нужно обеспечить, чтобы новая санкционная политика США не создала Путину новую лазейку для обхода санкций против России", – подчеркнула она.

В частности, лидер белорусской демократической оппозиции отметила, что в прошлый раз "громко звучало", что США сняли санкции на поставку запчастей для "Белавиа", а на практике ограничения остались.

"Теперь каждая поставка оговаривается – например, США ставят требование, что самолет с обновленными деталями не может летать в Россию. Я, конечно, не верю, что Лукашенко всегда будет выполнять все условия – но и американская сторона не наивна, они понимают, с кем имеют дело", – добавила Тихановская.

Отметим, Коул ранее допускал, что Лукашенко может посетить США с визитом.

Также самопровозглашенный президент Беларуси объявил о подготовке "большой сделки" с США.

