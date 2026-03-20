Мерц: блокировка Орбаном кредита для Украины будет иметь серьезные последствия

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что продолжение блокировки премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины является грубым нарушением лояльности между государствами ЕС и будет иметь последствия.

Заявление главы немецкого правительства приводит "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Канцлер указал на то, что страны-участницы ЕС обязались в договоре к взаимной лояльной поддержке и "договорились, что можем полагаться на данное друг другу слово".

"Я очень хочу, чтобы мы когда-нибудь вернулись к тому, чтобы могли полагаться на то, что однажды принятые единогласно решения также выполняются. Это – грубое нарушение лояльности между государствами-членами и наносит ущерб дееспособности и репутации Европейского Союза в целом", – подчеркнул он.

Мерц сообщил, что Европейская комиссия получила поручение проверить дополнительные возможности, "как мы можем осуществить выплату этого кредита".

"Я надеюсь, что мы сможем осуществить выплату, и это произойдет как можно скорее, и что в это время будет обеспечена достаточная поддержка Украины – с целью, которую мы связывали с этим кредитом, а именно две трети на военное и одна треть на гражданское оснащение", – заявил он.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что из-за Орбана "мы сейчас во многих аспектах заблокированы им" и что он поднимет эту тему во время бюджетных консультаций.

"Мы согласны с тем, что то, что произошло в Европейском совете, мы так не примем. И это будет иметь последствия, которые далеко выходят за пределы этого отдельного события", – подчеркнул он.

По его словам, во время "формирования бюджета и всего, что из него вытекает, нам придется еще раз принципиально поговорить об этом вопросе".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях Европейского совета в Брюсселе заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.

В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после заседания Европейского совета, что ЕС предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро в 2026-28 годах, несмотря на блокировку со стороны Венгрии.

Французский президент Эммануэль Макрон заявляет, что "план Б" по займу на 90 млрд евро для Украины не нужен.