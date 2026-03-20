Тихановська: санкції США потрібні для звільнення людей, а ЄС – для звільнення Білорусі

Лідерка білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська впевнена, що Європа повинна зберігати свої санкції проти Білорусі та "не копіювати" політику США.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

На тлі того, що спеціальний представник президента США Джон Коул під час візиту до Білорусі оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива, у Тихановської запитали, чи варто Європі домовлятися із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

"Немає жодної необхідності європейцям копіювати політику Трампа. Ми вважаємо, що європейські санкції мають залишатися, вони – найважливіші для Білорусі. Ми вважаємо ефективною формулу, що американські санкції потрібні для звільнення людей, а європейські санкції потрібні, щоб звільнити країну", – впевнена лідерка демократичної опозиції.

За її словами, зняття санкцій з Лукашенка допомагає насамперед очільнику Кремля Владіміру Путіну.

"На щастя, про зняття європейських санкцій зараз і не йдеться. Їх тільки нещодавно продовжили; також у нас були стратегічні консультації з ЄС, я не бачу там жодного апетиту до зміни санкційної політики щодо Лукашенка", – зазначила вона.

Також Тихановська впевнена, що якщо Лукашенко запропонує європейцям звільнити всіх політв'язнів в обмін на зняття європейських санкцій – це не зупинить репресії.

"Учора Лукашенко звільнив 250 осіб, але того ж дня посадив ще вісім жінок. І навіть якщо він звільнить усіх 900 – то наступного дня посадить ще 100 і потім ще 200. А санкції вже будуть зняті", – підсумувала вона.

Нагадаємо, 18 лютого Україна застосувала пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю незалежному білоруському медіа "Зеркало" розповів, що Україна розробляє правову базу для продовження цієї санкційної політики.

Рада Європейського Союзу у четвер, 26 лютого, ухвалила рішення продовжити чинні санкції проти Білорусі ще на один рік.

