Тихановская: санкции США нужны для освобождения людей, а санкции ЕС – для освобождения Беларуси

Лидер белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская убеждена, что Европа должна сохранить свои санкции против Беларуси и "не копировать" политику США.

Об этом она заявила в интервью "Европейской правде".

На фоне того, что специальный представитель президента США Джон Коул во время визита в Беларусь объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения, у Тихановской спросили, стоит ли Европе договариваться с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Нет никакой необходимости европейцам копировать политику Трампа. Мы считаем, что европейские санкции должны оставаться, они – самые важные для Беларуси. Мы считаем эффективной формулу, что американские санкции нужны для освобождения людей, а европейские санкции нужны, чтобы освободить страну", – уверена лидер демократической оппозиции.

По ее словам, снятие санкций с Лукашенко помогает прежде всего главе Кремля Владимиру Путину.

"К счастью, о снятии европейских санкций сейчас и речи не идет. Их только недавно продлили; также у нас были стратегические консультации с ЕС, я не вижу там никакого желания менять санкционную политику в отношении Лукашенко", – отметила она.

Также Тихановская уверена, что если Лукашенко предложит европейцам освободить всех политзаключенных в обмен на снятие европейских санкций – это не остановит репрессии.

"Вчера Лукашенко освободил 250 человек, но в тот же день посадил еще восемь женщин. И даже если он освободит всех 900 – то на следующий день посадит еще 100, а потом еще 200. А санкции уже будут сняты", – подытожила она.

Напомним, 18 февраля Украина применила пакет санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Президент Владимир Зеленский в интервью независимому белорусскому СМИ "Зеркало" рассказал, что Украина разрабатывает правовую базу для продолжения этой санкционной политики.

Совет Европейского Союза в четверг, 26 февраля, принял решение продлить действующие санкции против Беларуси еще на один год.

