Британия разрешила США использовать базы для атак на объекты, угрожающим Ормузскому проливу

Великобритания дала США разрешение на использование своих авиабаз для нанесения ударов по иранским объектам, представляющим угрозу для Ормузского пролива.

Ранее британское правительство разрешило американским войскам использовать британские базы для проведения операций, направленных на предотвращение запуска Ираном ракет, представляющих угрозу для британских интересов или жизни людей.

Однако во время сегодняшнего совещания министры пришли к соглашению, что использование британских баз США теперь может быть расширено с целью защиты судов в Ормузском проливе.

Великобритания по-прежнему не будет принимать непосредственного участия в ударах, и в правительстве подчеркивают, что "принципы, на которых основан подход Великобритании к конфликту, остаются неизменными".

Представитель Даунинг-стрит отметил, что министры сегодня договорились о том, что базы теперь могут использоваться для "оборонительных операций США", направленных против "средств, используемых для атак на корабли в Ормузском проливе".

По его словам, "министры подчеркнули необходимость немедленной деэскалации и быстрого урегулирования конфликта".

На днях президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на европейских союзников по НАТО за нежелание активно вмешиваться в войну против Ирана на стороне США, в частности для восстановления свободного прохода через Ормузский пролив. В то же время он утверждает, что Штаты "не нуждаются в помощи" в этой задаче.

19 марта Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Япония заявили о "готовности внести свой вклад" в усилия по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив.

