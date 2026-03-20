Трамп: не думав, що доведеться так часто залучати армію США

Президент США Дональд Трамп заявив, що не думав, що за його другої каденції йому доведеться так часто застосовувати американські збройні сили.

Як повідомляє "Європейська правда", слова американського президента цитує Sky News.

Коментуючи перебіг війни проти Ірану, Трамп сказав, що США "чудово" справляються в цьому конфлікті, стверджуючи, що "за два дні було знищено 58 кораблів".

Іранський флот також мав "відмінні" кораблі, каже Трамп, але "різниця полягала в тому, що вони не знали, як їх використовувати".

Говорячи про збройні сили США, зокрема про їхні операції у Венесуелі в січні, він каже: "Я не думав, що буду використовувати їх так часто, але я радий, що відновив їх".

У четвер Трамп, відповідаючи на запитання журналіста про свої плани, заявив, що "нікуди не відправляє війська", додавши: "Якби я це робив, я б вам про це точно не сказав".

За даними ЗМІ, Пентагон прискорює перекидання на близький Схід ще кількох тисяч військових.

Також медіа повідомляли, що в адміністрації Трампа обговорюють варіанти відправки наземних військ в Іран.