ЗМІ: Пентагон прискорює відправку тисяч військових на Близький Схід

США прискорюють відправку на Близький Схід ще кількох тисяч морських піхотинців і моряків.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо NBC News від двох осіб, обізнаних з рішенням.

Як повідомили ці джерела, 11-та експедиційна група морської піхоти (MEU), до складу якої входить щонайменше 2 200 морських піхотинців, має вирушити з Сан-Дієго найближчими днями. Це раніше, ніж було заплановано.

Співрозмовники зазначили, що 11-та MEU вирушить на борту десантного корабля USS Boxer і, ймовірно, супроводжуватиметься щонайменше одним, а то й двома додатковими кораблями.

Це означає, що разом з піхотинцями на Близький Схід вирушать кілька тисяч військових моряків.

ЗМІ ще минулого тижня повідомляли, що Пентагон вирішив відправити експедиційний підрозділ морської піхоти на Близький Схід у зв'язку з посиленням атак Ірану на Ормузьку протоку.

За даними ЗМІ, в адміністрації американського президента Дональда Трампа обговорюють варіанти відправки наземних військ в Іран.

Зокрема, йдеться про можливість відправлення сухопутних військ на острів Харг в Ірані, який є основним пунктом для 90% експорту нафти країни.

Трамп заявляє, що не боїться повторення "в’єтнамського сценарію" у разі початку наземної військової операції в Ірані.



