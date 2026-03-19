Трамп не планує відправляти наземні війська в Іран

Американський президент Дональд Трамп заявив, що не планує розгортати американські війська на Близькому Сході.

Про це він сказав у четвер, 19 березня, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Як відомо, ЗМІ писали, що адміністрація президента США розглядає можливість відправлення тисяч американських військових для посилення операцій на Близькому Сході.

Втім, відповідаючи на запитання щодо цього, Трамп відхилив таку можливість.

"Ні, я нікуди не відправляю війська. Якби я це робив, я б, звісно, вам про це не сказав, але я не відправляю війська", – наголосив американський президент.

Також він допускав сухопутну операцію проти Ірану, але наголосив, що це буде розглядатися "лише за дуже вагомої причини".

