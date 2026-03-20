Трамп: не думал, что придется так часто задействовать армию США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не думал, что во время своего второго срока ему придется так часто прибегать к помощи американских вооруженных сил.

Как сообщает "Европейская правда", слова американского президента цитирует Sky News.

Комментируя ход войны против Ирана, Трамп сказал, что США "прекрасно" справляются в этом конфликте, утверждая, что "за два дня было уничтожено 58 кораблей".

Иранский флот также имел "отличные" корабли, говорит Трамп, но "разница заключалась в том, что они не знали, как их использовать".

Говоря о вооруженных силах США, в частности об их операциях в Венесуэле в январе, он говорит: "Я не думал, что буду использовать их так часто, но я рад, что восстановил их".

В четверг Трамп, отвечая на вопрос журналиста о своих планах, заявил, что "никуда не отправляет войска", добавив: "Если бы я это делал, я бы вам об этом точно не сказал".

По данным СМИ, Пентагон ускоряет переброску на Ближний Восток еще нескольких тысяч военных.

Также СМИ сообщали, что в администрации Трампа обсуждают варианты отправки наземных войск в Иран.