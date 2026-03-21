Трамп обвинил Зеленского в пиаре из-за помощи странам Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп назвал помощь, которую оказывает Украина странам Ближнего Востока, "политическим пиаром" президента Владимира Зеленского.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила журналистка MS NOW Стефани Руль, которая провела 15-минутное телефонное интервью с Трампом.

Руль спросила американского лидера о помощи, которую Украина оказывает ближневосточным союзникам США, в частности в борьбе с иранскими дронами. На это, по словам журналистки, Трамп заявил, что Украина "ничего не сделала", а все, что украинский президент говорил о помощи, он делал для "политических и пиар-целей".

После этого президент США в очередной раз раскритиковал Зеленского, заявив, что с ним "сложнее иметь дело", чем с Путиным. Также, как цитирует Трампа журналистка, он добавил, что правитель России "не боится Европы".

Кроме того, он повторил свое возмущение тем, что союзники по НАТО не помогают США в операциях против Ирана. В то же время Трамп добавил, что Вашингтону не нужна их помощь.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенным Штатам не нужна помощь Украины для того, чтобы сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке.

В ответ на это Владимир Зеленский отметил, что "риторика – это риторика", и "главное, чтобы мы знали, что мы делаем".

На прошлой неделе министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл сообщил, что американская армия отправила на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков Merops, которые продемонстрировали эффективное боевое применение в Украине.

Читайте подробнее на эту тему: Революция благодаря ВСУ: как военный опыт Украины стал нужен США и миру.