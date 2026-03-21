Угорщина посилила заходи безпеки на оборонних заводах після теракту в Чехії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про посилення заходів безпеки на підприємствах оборонної промисловості після того, як у Чехії невідомі підпалили завод зброї у Пардубіце.

Про це, як пише "Європейська правда" Орбан заявив у своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook.

Очільник угорського уряду заявив, що Будапешт визнав терористичною організацією угруповання, відповідальне за підпал у Чехії. За даними ЗМІ, відповідальність за пожежу взяла на себе група "Фракція землетрусів", але правоохоронці поки не підтвердили її причетність.

"Ми оголосили міжнародну групу, відповідальну за теракт у Чеській Республіці, терористичною організацією. Якщо хтось із її членів в'їде до Угорщини, ми негайно його заарештуємо", – заявив Орбан.

"Після об’єктів енергетики нам довелося посилити захист і на заводах оборонної промисловості", – додав він.

Нагадаємо, наприкінці лютого прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов із заявами про нібито "українську загрозу" для енергосистеми Угорщини та анонсував розгортання військових для захисту енергетичної інфраструктури.

Тема України, "українських загроз і шантажу", як відомо, стала центральним елементом його передвиборчої кампанії перед парламентськими виборами, за підсумками яких Орбан ризикує втратити владу.

Згідно з інформацією The Washington Post, Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) запропонувала інсценувати замах на Орбана, щоб покращити його результат на парламентських виборах у квітні.