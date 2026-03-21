Венгрия усилила меры безопасности на оборонных заводах после теракта в Чехии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении мер безопасности на предприятиях оборонной промышленности после того, как в Чехии неизвестные подожгли оружейный завод в Пардубице.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Орбан заявил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

Глава венгерского правительства заявил, что Будапешт признал террористической организацией группировку, ответственную за поджог в Чехии. По данным СМИ, ответственность за пожар взяла на себя группа "Фракция землетрясений", но правоохранители пока не подтвердили ее причастность.

"Мы объявили международную группу, ответственную за теракт в Чешской Республике, террористической организацией. Если кто-то из ее членов въедет в Венгрию, мы немедленно его арестуем", – заявил Орбан.

"После объектов энергетики нам пришлось усилить защиту и на заводах оборонной промышленности", – добавил он.

Напомним, в конце февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлениями о якобы "украинской угрозе" для энергосистемы Венгрии и анонсировал развертывание военных для защиты энергетической инфраструктуры.

Тема Украины, "украинских угроз и шантажа", как известно, стала центральным элементом его предвыборной кампании перед парламентскими выборами, по итогам которых Орбан рискует потерять власть.

Согласно информации The Washington Post, Служба внешней разведки России (СВР) предложила инсценировать покушение на Орбана, чтобы улучшить его результат на парламентских выборах в апреле.