Британія висунула звинувачення особам, які хотіли проникнути на базу з атомними човнами
Двом особам, які є громадянами Ірану та Румунії, висунуто звинувачення через спробу потрапити на військово-морську базу Клайд у Шотландії, де розміщені британські атомні підводні човни Trident.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила поліція Шотландії.
Про інцидент з проникненням на базу Клайд у поліції повідомили напередодні.
Правоохоронці заявили, що звинувачення висунуті проти 34-річного іранця та 31-річної румунки. Вони постануть перед шерифським судом Дамбартона в понеділок, 23 березня.
Військово-морська база Клайд, також відома як Фаслейн, є домівкою для британського ядерного флоту підводного базування.
Нагадаємо, 19 березня у Великій Британії висунули звинувачення двом чоловікам, яких підозрюють у стеженні за британською єврейською громадою в інтересах Ірану; це відбувалось ще до початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.
Цього місяця Греція оголосила про розслідування діяльності 58-річного польського військового у відставці, заарештованого за підозрою у шпигунстві поблизу військово-морської бази Суда-Бей на острові Крит.
А на початку березня Греція затримала 36-річного громадянина Грузії, підозрюваного у шпигунстві за військово-морською базою США на острові Крит.