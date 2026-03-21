Британія висунула звинувачення особам, які хотіли проникнути на базу з атомними човнами

Двом особам, які є громадянами Ірану та Румунії, висунуто звинувачення через спробу потрапити на військово-морську базу Клайд у Шотландії, де розміщені британські атомні підводні човни Trident.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила поліція Шотландії.

Про інцидент з проникненням на базу Клайд у поліції повідомили напередодні.

Правоохоронці заявили, що звинувачення висунуті проти 34-річного іранця та 31-річної румунки. Вони постануть перед шерифським судом Дамбартона в понеділок, 23 березня.

Військово-морська база Клайд, також відома як Фаслейн, є домівкою для британського ядерного флоту підводного базування.

Нагадаємо, 19 березня у Великій Британії висунули звинувачення двом чоловікам, яких підозрюють у стеженні за британською єврейською громадою в інтересах Ірану; це відбувалось ще до початку операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Цього місяця Греція оголосила про розслідування діяльності 58-річного польського військового у відставці, заарештованого за підозрою у шпигунстві поблизу військово-морської бази Суда-Бей на острові Крит.

А на початку березня Греція затримала 36-річного громадянина Грузії, підозрюваного у шпигунстві за військово-морською базою США на острові Крит.