Великобритания предъявила обвинения лицам, пытавшимся проникнуть на базу с атомными подводными лодками

Двум лицам, являющимся гражданами Ирана и Румынии, предъявлены обвинения в попытке проникнуть на военно-морскую базу Клайд в Шотландии, где размещены британские атомные подводные лодки Trident.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила полиция Шотландии.

Об инциденте с проникновением на базу Клайд в полиции сообщили накануне.

Правоохранители заявили, что обвинения выдвинуты против 34-летнего иранца и 31-летней румынки. Они предстанут перед шерифским судом Дамбартона в понедельник, 23 марта.

Военно-морская база Клайд, также известная как Фаслэйн, является базой британского ядерного флота подводного базирования.

Напомним, 19 марта в Великобритании выдвинули обвинения двум мужчинам, которых подозревают в слежке за британской еврейской общиной в интересах Ирана; это происходило еще до начала операции США и Израиля против Ирана.

В этом месяце Греция объявила о расследовании деятельности 58-летнего польского военного в отставке, арестованного по подозрению в шпионаже вблизи военно-морской базы Суда-Бей на острове Крит.

А в начале марта Греция задержала 36-летнего гражданина Грузии, подозреваемого в шпионаже за военно-морской базой США на острове Крит.